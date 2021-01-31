В Башкирии на несанкционированном митинге за Навального задержано 24 человека

Так же известно о задержании активистов. Утром, в третий раз за последние две недели, была задержана активист уфимского Штаба Навального Ольга Комлева. Задержаны и координатора Штаба Лилия Чанышева и юрист Федор Телин. Кроме того, на выходе из спецприемника после ареста на митинге 23 января задержаны активисты Руслан Нуртдинов и Альберт Рахматуллин.