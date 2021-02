В Башкирии на несанкционированном митинге за Навального задержано 24 человека

Известно о проводимых задержаниях в двух городах республики

По данным правозащитной организации ОВД-Инфо, в Башкирии во время несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального задержано «по меньшей мере 24 человека». На 13.54 известно о 22 задержанных в Уфе и двух человек в Стерлитамаке. В настоящий момент митинг у здания республиканского правительства подошел к завершению. Часть протестующих начала расходиться, а часть направилась к памятнику Салавату Юлаеву. Задержания на мероприятии продолжается. Так же известно о задержании активистов. Утром, в третий раз за последние две недели, была задержана активист уфимского Штаба Навального Ольга Комлева. Задержаны и координатора Штаба Лилия Чанышева и юрист Федор Телин. Кроме того, на выходе из спецприемника после ареста на митинге 23 января задержаны активисты Руслан Нуртдинов и Альберт Рахматуллин.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter