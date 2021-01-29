Депутат Курултая Башкирии предложил отчислять студентов за участие в митингах

По его словам, в настоящее время данная инициатива обсуждается, проект ещё не подан на рассмотрение. Предполагается, что организаторы несанкционированных митингов, в качестве которых выступают абитуриенты или студенты ВУЗов, могут быть отчислены из университета за нарушение административного или уголовного кодексов. При этом, по словам Владимира Нагорного, вопрос об отчислении будут рассматривать ректоры.