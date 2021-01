Депутат Курултая Башкирии предложил отчислять студентов за участие в митингах

Депутат Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный разрабатывает законопроект, предусматривающий санкции для студентов и школьников за участие в несанкционированных митингах. Об этом он рассказал Mkset.

По его словам, в настоящее время данная инициатива обсуждается, проект ещё не подан на рассмотрение. Предполагается, что организаторы несанкционированных митингов, в качестве которых выступают абитуриенты или студенты ВУЗов, могут быть отчислены из университета за нарушение административного или уголовного кодексов. При этом, по словам Владимира Нагорного, вопрос об отчислении будут рассматривать ректоры. Депутат также отметил, что это не новость, так как в уставах некоторых образовательных учреждений уже есть этот пункт. Издание «Горобзор» со ссылкой на разрабатываемый документ сообщает, что в школьных дневниках и журналах будет возвращена графа «прилежание», где проставляется оценка по пятибалльной шкале. Если школьник нарушил уголовный и административный кодекс, ставится оценка «1», что снижает рейтинг ученика при сдаче экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, что может негативно сказаться на шансы поступления в ВУЗ. Владимир Нагорный отказался комментировать данный пункт, сообщив, что «Горобзор» получил эту информацию не от него. Отметим, что разработка законопроекта проходит на фоне обсуждений участия школьников и студентов в митингах, в том числе прошедших 23 января. Напомним, 23 января по всей России прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным Общественной наблюдательной комиссии Башкирии было задержано 90 человек, из которых более 20 — несовершеннолетние. В преддверии митинга СМИ обратили внимание на большое количество агитационных материалов в TikTok. По мнению представителей властей, это было сделано с целью привлечь к участию студентов и школьников. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал эти действия преступными.

