Чиновники минобра Башкирии прокомментировали запрет студентам выходить из общежития

Накануне, 30 января, представители министерства образования и науки Башкирии распространили опровержение информации о запрете выходить из общежития, который приписывался Уфимскому машиностроительному колледжу.

Напомним, в скриншотах переписки студентов колледжа с администрацией общежития шла речь о том, что в выходные там проведут дезинфекцию, из-за которой жильцам якобы запрещают покидать здание. Данную информацию опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Команда Навального/Уфа» и расценили её как попытку не допустить студентов для участия в предстоящем сегодня митинге. Агентство «Башинформ» со ссылкой на министерство образования сообщило, что это сообщение является фейком. — На выходные в общежитии осталось 11 человек, их передвижение воспитатели не ограничивают, - говорится в комментарии. Photo: Башинформ Министерство образования и науки Башкирии опубликовало также предупреждение о том, что родители несовершеннолетних, замеченных на митинге, будут нести за это ответственность. К слову, среди студентов младших курсов также есть несовершеннолетние. Родителям настоятельно рекомендовали растолковать детям, что следует сторониться шествий, драк или иных противоправных действий. Иначе родителям школьников грозит, как минимум, штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 50 часов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter