Чиновники минобра Башкирии прокомментировали запрет студентам выходить из общежития

Напомним, в скриншотах переписки студентов колледжа с администрацией общежития шла речь о том, что в выходные там проведут дезинфекцию, из-за которой жильцам якобы запрещают покидать здание. Данную информацию опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Команда Навального/Уфа» и расценили её как попытку не допустить студентов для участия в предстоящем сегодня митинге.