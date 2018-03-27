Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев готовится к отставке - СМИ

Формулировка отставки – «по состоянию здоровья». Такие сведения сообщил «Новым Известиям» источник из правительства Кемеровской области. Пока неизвестно, кто и когда объявит об отставке Амана Тулеева.

Главной причиной отставки называют ситуацию после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня, куда Аман Тулеев так и не приехал лично.

Сам он объяснял свой неприезд на место трагедии, где погибли 64 человека, тем, что его кортеж мог помешать спасателям.

Но многие посчитали, что дело в другом.

- Отказ Тулеева приезжать к торговому центру - просто циничное проявление бесчеловечности! - написал в «Новых Известиях» политолог Никита Исаев. - Как ни крути, а именно губернатор - самый главный человек в регионе, именно на нём лежит ответственность за решение всех проблем. Если же человек не готов брать на себя ответственность за происходящее, то это без обиняков указывает на профнепригодность такого руководителя.

В соцсетях много комментариев от жителей Кемеровской области аналогичного содержания.

Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года. В июне 2017 года, он уже писал прошение об отставке после ареста двух своих заместителей. В своем заявлении тогда он ссылался на состояние здоровья.

Политологи, опрошенные журналистами, согласны с тем, что отставка Тулеева – вполне возможна и своевременна.

- Если он хочет остаться в памяти жителей региона как не самый плохой человек, то ему лучше уйти, - считает политолог Аббас Галлямов. - Если он сейчас не уйдёт, то войдет в историю как резко отрицательный персонаж. Если Кремль не отправит его сейчас в отставку, то тем самым он возьмёт значительную часть негатива на себя.

- Я думаю, что отставка Тулеева вполне реальна, потому что по-хорошему, после того, что произошло его надо снять, - говорит профессор, доктор политических наук Юлий Нисневич. - Тут, видимо, совпали моменты, которые были важны. Решение о том, что его снимут, было давно принято и ждали окончания мероприятия, которое прошло. Здесь сошлись несколько интересов в одной точке, поэтому отставка вполне вероятна.

- Я полагаю, что вопрос об отставке Амана Тулеева был решён ещё осенью прошлого года, - высказался политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв. - Не случайно туда был назначен новый вице-губернатор, до недавнего времени возглавлявший крупную компанию - гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилёв, который перед назначением встречался с Путиным. Я думаю, что ещё тогда отставка Тулеева была предрешена, другой вопрос, что её не хотели проводить до президентских выборов.

Политолог назвал Цивилёва возможным приемником Тулеева.