В Уфе обманутые дольщики 1 июля выйдут на митинг

Мероприятие состоится с 12.00 до 14.00. Дольщики планируют собрать до 500 человек, сообщает RBtoday. Изначально дольщики планировали выйти на площадь перед Дворцом культуры, но в мэрии им отказали.

Ожидается, что в митинге примут участие дольщики АО «Интегралл», БИС (планировало построить микрорайон Урал), «Серебряный ручей» (застройщик «Крона»), «Белая река» (застройщик «Госстрой»), участники долевого строительства с двух объектов из Стерлитамака и т.д.

Напомним, в этот же день в Уфе планировался еще один митинг. В отличие от мероприятия дольщиков, он пока не согласован властями. Республиканская федерация профсоюзов сообщила, что митинг против пенсионной реформы все равно состоится. Организаторы намерены подать заявку в правительство на проведение митинга 5 июля.