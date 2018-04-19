Глава Башкирии подтвердил, что обманутые дольщики получат жилье до 2020 год
Рустэм Хамитов считает нужным усилить работу правоохранительных органов по выявлению средств, похищенных виновными застройщиками.
Сегодня, 19 апреля, глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе прямой линии с земляками дал пояснения по поводу решения проблемы обманутых дольщиков.
- Республика твердо обещает достроить жилые дома из группы риска. По каждому такому дому подготовлены дорожные карты. Есть инвесторы, которые готовы достроить такие объекты. Ищем финансирование. Создана специальная структура – региональный оператор, которая курирует все вопросы, связанные с обманутыми дольщиками, - проинформировал Рустэм Хамитов. – Я считаю, что правоохранительные органы все-таки должны приложить максимум усилий, чтобы разобраться с мошенниками, которые присвоили средства дольщиков. Потому что они после небольших сроков выйдут на свободу и будут жить как ни в чем не бывало, а обманутые люди будут мучиться дальше.
По данным главы Башкирии, в республике сегодня насчитывается больше 70 проблемных домов, в которых проживают 5650 человек. Полторы тысяч из них входят в реестр обманутых дольщиков.
- Обещаю, что в 2018 году будут введены в строй 32 дома, в 2019 году – 42 дома, в 2020 году - остальные дома, - сказал Рустэм Хамитов. – Когда я начал работать президентом в 2010 году в реестре обманутых дольщиков было 3500 человек, а сегодня их стало вдвое меньше.