Глава Башкирии подтвердил, что обманутые дольщики получат жилье до 2020 год

Сегодня, 19 апреля, глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе прямой линии с земляками дал пояснения по поводу решения проблемы обманутых дольщиков.

- Республика твердо обещает достроить жилые дома из группы риска. По каждому такому дому подготовлены дорожные карты. Есть инвесторы, которые готовы достроить такие объекты. Ищем финансирование. Создана специальная структура – региональный оператор, которая курирует все вопросы, связанные с обманутыми дольщиками, - проинформировал Рустэм Хамитов. – Я считаю, что правоохранительные органы все-таки должны приложить максимум усилий, чтобы разобраться с мошенниками, которые присвоили средства дольщиков. Потому что они после небольших сроков выйдут на свободу и будут жить как ни в чем не бывало, а обманутые люди будут мучиться дальше.

По данным главы Башкирии, в республике сегодня насчитывается больше 70 проблемных домов, в которых проживают 5650 человек. Полторы тысяч из них входят в реестр обманутых дольщиков.