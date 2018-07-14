В Белом доме Башкирии сообщили о трех кадровых перестановках

Сразу о трех кадровых перестановках стало известно сегодня, 14 июля. Фархад Самедов назначен полпредом Башкортостана при Президенте России – заместителем Премьер-министра Правительства республики. Андрей Трухан занял пост вице-премьера правительства, до этого он занимал пост председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. Его место занял тем временем Григорий Невоструев.

Также стало известно о том, что глава республики внес изменения в распоряжение «О распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан».

Подробнее о том, что стоит за кадровыми перестановками башкирского Белого дома, читайте в следующих материалах на нашем сайте.

Справка:

Невоструев Григорий Сергеевич родился 12 июля 1976 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет.

В 1996–1998 годах – лаборант, инженер кафедры промышленной электроники УГАТУ.

В 1999–2002 годах учился в аспирантуре УГАТУ.

В 2001–2003 годах – заместитель начальника отдела ЗАО «Аккорд-инвест».

В 2003–2004 годах – начальник отдела брокерских операций ОАО «УралСиб».

В 2004–2007 годах – директор филиала, региональный директор ГК «БрокерКредитСервис».

В 2007–2008 годах – исполнительный директор ООО «Региональная Инвестиционная Страховая Компания», ГК «Бородино».

В 2007–2010 годах – директор ООО «Финтраст» (по совместительству).

В 2010 году – эксперт СМУ «Центр Недвижимости» Администрации ГО г.Уфа (по совместительству).

В 2010–2013 годах – заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

В 2013–2014 годах – советник руководителя аппарата, начальник отдела специальных программ Общероссийского национального объединения НОСТРОЙ.

В 2013–2016 годах – генеральный директор группы компаний «Территория».