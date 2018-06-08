В Уфе обманутые дольщики удивились, заметив на воле осужденных застройщиков

Накануне, 7 июня, в редакцию Медиакорсети обратилась председатель ЖСК «Жилой дом №125/1 по ул.Кувыкина» из Уфы Залия Фаттахова с сообщением о том, что четверо предпринимателей, осужденных к отбыванию нескольких лет в колонии-поселении, были замечены вполне свободно передвигающимися на воле.

В данном случае речь идет о 62-летнем Наиле Зарипове, 65-летнем Геннадии Федорове, 61-летнем Халиме Биглове и 60-летнем Рамиле Аминове, которые обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, потерпевшими по нему проходили более 260 обманутых дольщиков, в основном приобретших квартиры в Жилом комплексе «Солнечный» в уфимском микрорайоне «Бакалинский». Общая сумма ущерба, причиненного им мошенниками, оставила 360 млн рублей.

Участники преступной группы арендовали земельный участок и создали видимость строительства, которое, по мнению следствия и суда, завершать не планировали. Тем временем руководством компании-застройщика были приобретены нефтяное месторождение, косметологическая клиника и еще ряд весьма крупных и ценных объектов.

Помимо дольщиков из ЖК «Солнечный», потерпевшими от действий данных предпринимателей являются также жильцы дома № 125/1 по улице Кувыкина.

После вынесения приговора предпринимателям все они подали в суд иски о возмещении им морального вреда, а также о выплате им процентов за то, что осужденные пользовались их денежными средствами.

Но не это самое интересное, как выяснилось позже.

- Удивительное дело – один из наших дольщиков недавно встретил главного фигуранта нашего дела Наиля Зарипова, который летел в самолете бизнес-классом в Москву, - сообщила Медиакорсети Залия Фаттахова. – При этом мы точно помним, что нынешней весной он вместе с другими осужденными должен отбывать срок в колонии-поселении, а информации о том, что им изменили наказание, нигде не было.

Медиакорсеть попыталась прояснить ситуацию и выяснила, что в ведение ГУФСИН никаких документов по поводу осуждения и отбывания наказания Наилем Зариповым, Геннадием Федоровым, Халимом Бигловым и Рамилем Аминовым не поступало.

Не располагает информацией об их участии Верховный суд Башкирии.

В аппарате Советского районного суда Уфы получить оперативный комментарий по данному поводу не удалось. При этом на сайте ведомства возле информации о движении уголовного дела стоит отметка, что оно обжалуется без уточнения, о какой инстанции идет речь.