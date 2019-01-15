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Путин подписал указ о создании единого оператора по обращению с ТКО
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Путин подписал указ о создании единого оператора по обращению с ТКО

Сегодня, 11:06ПолитикаРустэм БашкирцевФото: Pixabay
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