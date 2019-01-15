Путин подписал указ о создании единого оператора по обращению с ТКО

- В целях обеспечения реализации норм законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области, а также в целях реализации национального проекта «Экология» постановляю создать публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор», - сообщается на официальном сайте правовой информации.