В "Регион-Капитал" ответили на письмо Хабирову про полигон ТКО в Благовещенске

19 октября ИА "Медиакорсеть" рассказала об обращении общественника-эколога Геннадия Безносикова в адрес врио главы Башкирии Радия Хабирова. В нем говорилось о нарушениях при строительстве нового полигона ТКО в Благовещенске. В редакцию Медиакорсети обратился руководитель проекта Айрат Фархшатов, чтобы дать ответы на вопросы, поднятые в обращении.

- Не планируется строительство отдельно взятого объекта – полигон ТКО, - пояснил Айрат Фархшатов. - Планируется реализовать масштабный инвестпроект по сортировке, переработке и размещению отходов, вошедший в Перечень инвестпроектов, одна из частей проекта – полигон ТКО - прошла государственную экологическую экспертизу.

Медиакорсеть приводит те утверждения, которые содержатся в письме эколога, и ответы на них.

1. Отсутствует расположение земельного участка (ЗУ) на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории, а также экологические условия.

- Расположение ЗУ на кадастровом плане имеется.

К акту выбора земельного участка существуют и приложены утвержденные органом местного самоуправления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории, но данные приложения Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору попросту не запросил, что и было отмечено в их письме №23017 от 02.08.2018г. где сказано: «к представленным документам схема расположения не приложена», что не говорит о ее отсутствии, как утверждает Безносиков Г.В.

В доказательство необоснованности утверждения Безносикова имеется кадастровый паспорт на сформированный ЗУ, договор аренды ЗУ был зарегистрирован в Росреестре, что подтверждает законность всех проведенных процедур до оформления договора аренды.

Экологические условия использования территории выполняются, т.к. автор ссылается на ч.2 ст.12 ФЗ «Об отходах производства и потребления», требующую проведения геологических и гидрологических исследований. Но в то же время, перед проектированием объекта со стороны ООО «Регион-Капитал» были организованы проведены 4 вида инженерных изысканий, которые далее легли в основу проектирования объекта.

Также автор ссылается на пункты Санитарных Правил, требующие наличие санитарно-эпидемиологического заключения на выбранный ЗУ, однако выдача данных заключений Управлением Роспотребнадзора по РБ отменена (не требуется).

2. Вопрос о сомнении в законности договора аренды ЗУ для ООО ПЭП «Благое».

- ООО ПЭП «Благое» еще в 2011 году обратилось в администрацию Благовещенского района с просьбой предоставить земельный участок для строительства предприятия по переработке промышленных отходов и бытовых отходов. Оформление земельного участка длилось на протяжении более 4 (четырех) лет, что подтверждается Постановлением об утверждении акта выбора земельного участка №1466 от 20.09.2011г., актом выбора земельного участка от 22.08.2011 г., межевым планом 2013 г., многочисленными письмами разнообразных ведомств, относительно формирования и предоставления рассматриваемого земельного участка.

Таким образом, подписание постановления №501 от 06.03.2015 г. в переходный период после вступления в силу поправок в Земельный кодекс РФ, является допустимым.

Кроме того, договор прошел государственную регистрацию, во время которой у лиц, наделенных полномочиями проводить правовую экспертизу законности предоставленных на регистрацию сделок, не возникло сомнений в отношении легитимности предоставления земельного участка в аренду.

Необходимо отметить, что срок действия договора аренды данного ЗУ истек в марте 2018 г., соответственно, все вопросы относительно данного договора аренды стали неактуальными.

3. Вопрос нахождения объекта в Схеме территориального планирования муниципального района.

- Планируемый объект по переработке отходов уже учтен документами территориального планирования муниципального района, а именно:

- схемой территориального планирования Благовещенского района 2013 г. - запланирован и обозначен земельный участок, находящийся в Новонадеждинском сельском совете под промышленное строительство за счет инвестора;

- Генеральным Планом Новонадеждинского с/совета – запланировано размещение полигона ТКО. Включение данного полигона в ГП прошло процедуру согласования, как объект регионального значения, с положительными заключениями министерств и утверждением Распоряжения правительства РБ;

- Правилами землепользования и застройки Новонадеждинского с/совета - вид разрешенного использования данного земельного участка «специальная деятельность», предполагающая размещение объектов по обращению с отходами, в том числе деятельность по сортировке, утилизации и размещению ТКО.

4. Вопрос о недопущении принятия решений ОМСУ о предоставлении ЗУ, если размещение объектов не предусмотрено СТП МР.

- Утверждение неверно.

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Градостроительного Кодекса, в схеме территориального планирования (СТП) Благовещенского района 2013 г. запланирован и обозначен земельный участок, находящийся в Новонадеждинском сельском совете под промышленное строительство за счет инвестора.

Как видно из данного документа, все действия по предоставлению ЗУ в аренду были произведены в соответствии с действующей на тот момент схемой территориального планирования муниципального района.

Справочно: Срок действия договора аренды данного ЗУ истек в марте 2018 г.

5. О законности проведения общественных слушаний (ОС).

- Данное утверждение неверно.

Материалы ОС являются необходимыми для предоставления на государственную экологическую экспертизу. Все процедуры проведения ОС были соблюдены (объявления в газетах на трех уровнях, Протокол, Регламент, опросные листы и пр.). Таким образом цель ОС – информирование и обсуждение намечаемой деятельности с населением - была достигнута. Утверждено положительное заключение экологической экспертизы, что означает законность проведенных ОС.

Также Благовещенской межрайонной прокуратурой Республики Башкортостан установлено, что при проведении общественных слушаний 26.12.2016 г. нарушения требований законодательства отсутствуют.

6. О необходимости еще одного полигона ТКО в районе.

- Необходимо отметить, что отдельно взятый объект – полигон ТКО – никто не собирается строить, это не эффективно и не отвечает современным требованиям и подходам в области обращения с отходами. Планируемый объект по сортировке, переработке и размещению отходов предусматривается как объект регионального значения, т.е. для нужд не только Благовещенского района, но и близлежащих районов, т.е. применен межмуниципальный подход по обращению с отходами.

Данный проект соответствует целям, поставленным Государственной Программой «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» - повышение доли использованных и обезвреженных отходов, образующихся на территории РБ.

Кроме того, на сегодняшний день, других альтернатив по степени подготовленности земельного участка для строительства мусоросортировочного комплекса в РБ, а также в части подготовки разрешительной документации, не существует.