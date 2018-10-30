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В "Регион-Капитал" ответили на письмо Хабирову про полигон ТКО в Благовещенске
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В "Регион-Капитал" ответили на письмо Хабирову про полигон ТКО в Благовещенске

Сегодня, 20:43ОбществоРустэм БашкирцевФото: Mkset.ru
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