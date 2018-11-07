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В Благовещенском райсовете депутаты не стали назначать референдум о полигоне ТКО
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Благовещенском райсовете депутаты не стали назначать референдум о полигоне ТКО

Сегодня, 16:40ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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