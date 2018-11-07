В Благовещенском райсовете депутаты не стали назначать референдум о полигоне ТКО

- Вы за строительство нового полигона твердых коммунальных отходов на территории Новонадеждинского сельсовета муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан? - вопрос с такой формулировкой для местного референдума ранее согласовала территориальная избирательная комиссия Благовещенского района. Сегодня на заседании районного Совета депутаты рассмотрели вопрос об этом референдуме и признали его несоответствующим требованиям федерального и регионального законодательства.

- Это вопрос не местного значения, - рассказал Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. - Он не входит в полномочия местного Совета и противоречит требованиям трех федеральных законов.

- Депутаты признали несоответствующим требованиям ст. 12 Ф№ № 67 эту заявку на местный референдум, - сказала по телефону секретарь Благовещенского райсовета Вероника Гурьева. - Это не наш уровень, мы можем только принимать участие в организации такого референдума.

Теперь решение Совета будет направлено в ТИК Благовещенского района, где , скорее всего, примут решение об отказе в регистрации инициативной группы референдума.