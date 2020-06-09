«Это гражданский долг»: партия «Патриоты России» о поправках в Конституцию

Надежда Корнеева подчеркнула, что внесение поправок в конституцию России — событие актуальное, что прослеживается уже по самим поправкам:

— В первую очередь я бы отметила поправку о гражданстве власть имущих и чиновников. Я более чем уверена, что наши чиновники должны иметь только российское гражданство, потому что в первую очередь они должны думать о своих гражданах и испытывать вместе с ними то, что происходит в стране.

При этом политик отметила, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, заболеваемость идёт на спад, а голосование разделено на несколько дней, что позволит избежать скопления людей.

— В других странах выборы из-за вируса не отменяются, жизнь то идёт. Мы же ходим в магазины, почему бы не отдать свой гражданский долг? — считает Надежда Корнеева.

По ее словам, абсолютное большинство граждан прекрасно понимает в какой стране они живут сегодня, в какой жили вчера и в какой они хотят жить завтра, поэтому «любая конструктивная критика приемлема, главное, чтобы это была не критика из разряда „Баба Яга всегда против“».