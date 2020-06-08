«Все это крайне актуально»: политолог рассказал о поправках в Конституцию

— Практически все поправки в Конституцию актуальны. Но, безусловно, среди людей наиболее популярны те пункты, которые касаются социальной поддержки. Для меня крайне важной является поправка о национализации элит. Это особенно актуально в период пандемии. Очевидно, что чиновник должен думать о своей стране, где он живёт и работает, а не о «запасном аэродроме». Поэтому запрет на второе гражданство и вид на жительство, активы за рубежом — всё это крайне актуально. Это сделает элиту более патриотически настроенной, — отметил Павел Данилин.