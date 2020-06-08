«Все это крайне актуально»: политолог рассказал о поправках в Конституцию
Уже 1 июля жители России отдадут свои голоса за или против поправок в Конституцию.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин рассказал журналистам портала Бел.ру, насколько актуально внесение поправок на сегодняшний день и какие из них важнее всего.
По словам эксперта, новая Конституция позволит жителям страны гарантировать квалифицированную, бесплатную, доступную медицинскую помощь. При этом такой подход к медицине поможет быстрее справиться с коронавирусом.
— Практически все поправки в Конституцию актуальны. Но, безусловно, среди людей наиболее популярны те пункты, которые касаются социальной поддержки. Для меня крайне важной является поправка о национализации элит. Это особенно актуально в период пандемии. Очевидно, что чиновник должен думать о своей стране, где он живёт и работает, а не о «запасном аэродроме». Поэтому запрет на второе гражданство и вид на жительство, активы за рубежом — всё это крайне актуально. Это сделает элиту более патриотически настроенной, — отметил Павел Данилин.
Политолог также считает, что в будущем Конституция может измениться вновь. Только для этого нужны веские предпосылки, например, приход к власти радикальных либералов.