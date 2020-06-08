Путин: изменения в Конституцию рассчитаны на годы вперед

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Президент России Владимир Путин убежден в долгосрочности представленных конституционных изменений относительно социальной сферы.
Согласно имеющейся информации, в рамках встречи с соцработниками, проходившей онлайн, президент обозначил сострадание, взаимопомощь и милосердие как постоянные нравственные нормы. С его слов, закономерностью является акцентирование внимания при обсуждении поправок в Конституцию именно на соцсправедливости. Как пишет ТАСС, он отметил, что пакет изменений гарантирует адресную социальную помощь: обязательную ежегодную индексацию пенсий и пособий. При этом нижний предел размера оплаты труда, на базе которого производится расчет многих выплат, не может быть ниже прожиточного минимума.
Отмечается, что, со слов Путина, нормы прямого действия должны работать на годы вперед. Таким образом, люди будут твердо верить в будущее.
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