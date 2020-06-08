Путин: изменения в Конституцию рассчитаны на годы вперед

Согласно имеющейся информации, в рамках встречи с соцработниками, проходившей онлайн, президент обозначил сострадание, взаимопомощь и милосердие как постоянные нравственные нормы. С его слов, закономерностью является акцентирование внимания при обсуждении поправок в Конституцию именно на соцсправедливости. Как пишет ТАСС, он отметил, что пакет изменений гарантирует адресную социальную помощь: обязательную ежегодную индексацию пенсий и пособий. При этом нижний предел размера оплаты труда, на базе которого производится расчет многих выплат, не может быть ниже прожиточного минимума.