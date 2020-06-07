Владимир Путин отметил важность внесения нормы о защите животных в конституцию страны
Тему в ходе общения главы государства с экологами и зоозащитниками поднял член Общественной палаты Сергей Бурлаков.
Спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты Сергей Бурлаков назвал упоминание такой нормы в тексте поправок к основному закону необходимым и своевременным решением. В частности, речь идет о поправке к ч. 1 ст. 114 Конституции России, согласно которой правительство должно «формировать в обществе ответственное отношение к животным».
Владимир Путин с этим согласился:
— Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное и нужное дело — закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно.
Глава государства также поблагодарил Сергея Бурлакова за участие в деятельности рабочей группы по подготовке поправок в конституцию. Также он назвал потребительский подход к природе и образ жизни по принципу «после нас хоть потоп» тупиковыми и крайне опасными.