В сентябрьском медиа-рейтинге глав регионов ПФО Рустэм Хамитов занял четвертое место

«Медиалогия» составила очередной рейтинг медиа-активности глав российских регионов, на этот раз в сентябре. Среди всех руководителей российских регионов глава Башкирии Рустэм Хамитов занимает 21 строчку, потеряв за прошедший месяц 5 позиций.

Возглавляет общефедеральный медиарейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте руководитель Московской области Андрей Воробьев, на третьей глава Чечни Рамзан Кадыров.

В рейтинге медиа-активности глав субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) Рустэм Хамитов занимает 4 позицию, за прошедший месяц строчка не изменилась.