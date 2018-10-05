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В сентябрьском медиа-рейтинге глав регионов ПФО Рустэм Хамитов занял четвертое место
Сюжеты:
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В сентябрьском медиа-рейтинге глав регионов ПФО Рустэм Хамитов занял четвертое место

Сегодня, 10:38ПолитикаМарат ГареевФото: mkset.ru
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