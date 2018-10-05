В сентябрьском медиа-рейтинге глав регионов ПФО Рустэм Хамитов занял четвертое место
Среди всех руководителей российских регионов глава Башкирии на 21 месте.
«Медиалогия» составила очередной рейтинг медиа-активности глав российских регионов, на этот раз в сентябре. Среди всех руководителей российских регионов глава Башкирии Рустэм Хамитов занимает 21 строчку, потеряв за прошедший месяц 5 позиций.
Возглавляет общефедеральный медиарейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте руководитель Московской области Андрей Воробьев, на третьей глава Чечни Рамзан Кадыров.
В рейтинге медиа-активности глав субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) Рустэм Хамитов занимает 4 позицию, за прошедший месяц строчка не изменилась.
На первом медиа-месте в сентябре глава Нижегородской области Глеб Никитин (7 место в общефедеральном рейтинге), на втором руководитель Татарстана Рустам Минниханов (9 место по России), на третьем глава Самарской области Дмитрий Азаров (10 место в рейтинге по всей России).
Из медиа-активностей главы Башкирии в сентябре можно выделить, например, его выход к протестующим и общение с активистами, то, что Хамитов поделился опытом пользования картой «Мир», и то, как глава республики примерил на себя роль метеоролога, пообещав на Фольклориаду хорошую погоду.