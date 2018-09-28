Глава Башкирии вышел к протестующим против итогов выборов

Глава Башкирии вышел к протестующим против итогов выборовВидео
Сегодня, 14:20Татьяна Майорова
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В пикете приняли участие бывшие кандидаты и их сторонники недовольные итогами минувших выборов в республиканский парламент.
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Видео: радио "Эхо Москвы" в Уфе
Сюжеты: Выборы-2018
Сегодня, 28 сентября, перед зданием Госсобрания РБ в Уфе прошел пикет против результатов выборов в региональный параламент. В нем приняли участие бывшие кандидаты в депутаты и их сторонники. Свою акцию они приурочили к первому заседанию Госсобрания-Курултая Башкирии в новом составе, которое проходило сегодня.
К участникам акции вышел глава региона Рустэм Хамитов. Он предложил им обсудить работу избирательных комиссий.
- Я точно так же, как и вы, заинтересован в честной работе ТИКов и УИКов, - сказал глава Башкирии.
Напомним, выбора прошли 9 сентября текущего года. Медиакорсеть вела прямую трансляцию этого события.
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