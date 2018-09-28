Глава Башкирии вышел к протестующим против итогов выборов

Сегодня, 28 сентября, перед зданием Госсобрания РБ в Уфе прошел пикет против результатов выборов в региональный параламент. В нем приняли участие бывшие кандидаты в депутаты и их сторонники. Свою акцию они приурочили к первому заседанию Госсобрания-Курултая Башкирии в новом составе, которое проходило сегодня.