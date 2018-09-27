Глава Башкирии заверил, что карта «Мир» работает без сбоев

Сегодня, 27 сентября, в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с депутатом Госдумы, председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Анатолий Аксаков приехал в Уфу для участия в серии круглых столов, посвящённых актуальным вопросам финансирования бизнеса и экономики, развитию банковской системы с участием предпринимателей и более широкой аудитории.

Одной из тем для обсуждения на круглых столах станет внедрение карты «Мир». Рустэм Хамитов рассказал, что как и многие бюджетники, получает зарплату на карту «Мир». Анатолий Аксаков отметил, что и депутаты Госдумы пользуются ею.

- Всё нормально работает. Никаких сбоев нет, - заявил Рустэм Хамитов. – В этой части всё отлажено.

Глава Башкирии вкратце обрисовал ситуацию с банковским обслуживанием в Башкирии. В основном в регионе на 99 процентов работают филиалы крупных банков.

- Только один региональный банк сейчас в нормальном состоянии, ещё один более или менее формально присутствует, все остальные исчезли. Мы не говорим, хорошо это или плохо, но реальная ситуация такова, - сказал глава Башкирии. - Понимаю, что это произошло в силу разных причин. Конечно, иногда по субъективным ощущениям хочется, чтобы были и наши банки. Но объективно мы понимаем, что они уже не могут конкурировать с большими, крупными банками, которые, впрочем, по-разному ведут себя на рынке. Есть те, которые активно помогают, в том числе в реализации наших инвестиционных программ. Есть те, которые просто-напросто наблюдают со стороны.

Еще одной актуальной темой для круглых столов станет обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с которым два-три года назад были сложности.

- Насколько я знаю, сейчас всё успокоилось. По крайней мере, мы уже не слышим о какой-то проблеме. Хотя наверняка там присутствуют внутренние сложности, - прокомментировал тему Рустэм Хамитов.

Анатолий Аксаков, родившийся в Куюргазинском районе Башкирии, прежде всего, в ответном слове сказал, что ему приятно приезжать на свою родину, но, к сожалению, из-за плотного графика у него остается мало времени для прогулок по родным местам.