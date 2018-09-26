Рустем Хамитов занял 45 место из 50 в очередном рейтинге глав регионов
Сегодня, 15:59ОбществоВиктория Куприянова
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На этот раз темой исследования стало ЖКХ.
Компания «Медиалогия» представила рейтинг глав регионов в сфере ЖКХ. Лидерами медиарейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев(Московская область), Александр Моор (Тюменская область), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).
Рустем Хамитов занял лишь 45 строчку, потеряв 19 позиций по сравнению с предыдущим аналогичным рейтингом.
Напомним, исследование построено на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 46 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
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