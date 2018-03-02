Рустэм Хамитов «сдал» на 4 позиции в рейтинге губернаторов

Компания «Медиалогия» в очередной раз опубликовала данные рейтинга глав регионов страны. Он построен по количеству упоминаний губернаторов в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах. Данные рассчитаны от 1 марта.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов опустился в рейтинге сразу на 4 позиции, уступив поднявшемуся главе Оренбургской области Юрию Бергу и Борису Дубровскому из Челябинской области. Таким образом, Рустэм Хамитов оказался на 13-й строчке.

В пятерку самых упоминаемых глав вошел впервые глава Дагестана Владимир Васильев.

В числе негативных упоминаний Рустэма Хамитова можно отнести медиаскандал на заседании Cовета по науке при главе РБ по вопросам научного обеспечения развития здравоохранения.

Завкафедрой психиатрии Башкирского государственного медицинского университета Владимир Юлдашев предложил не выхаживать 500-граммовых новорожденных. Когда об этом зашла речь, Хамитов, перебив спикера, попросил удалиться журналистов, чтобы избежать скандала. Получилось, однако, наоборот – об этом написали многие республиканские и федеральные СМИ.

На инвестфоруме в Сочи Рустэм Хамитов заявил о необходимости мэрии Уфы внести в республиканский бюджет около миллиарда рублей, что дало повод для обсуждения очередного этапа конфликта двух глав.

- Мэрия также должна республике более 600 миллионов рублей, а с учетом того, что есть ряд судебных решений, которые не признали дома аварийными и в соответствии с которыми мэрия должна вернуть в бюджет республики еще около 400 миллионов рублей. То есть мэрия должна вернуть республике около миллиарда рублей, - цитирует его слова новостное агентство РИА Новости.

В администрации Уфы, впрочем, не стали официально комментировать эту информацию.

По мнению политолога Алексея Трегубова, очень средненькие показатели соцсетевой цитируемости Хамитова и обескураживающий тренд на снижение - прямой результат неумелых попыток окружения башкирского главы сделать из него блогера на платформе ЖЖ в начале правления, которое кончилось ничем после амбициозного начала. Хамитов быстро устает от общения с живыми людьми, даже через интернет, подчеркнул он. - Ежеутренний вид на казанскую площадь Свободы из кабинета Рустама Минниханова, стримы с оперативок Ялалова - и то более живой инструмент эмоционального общения с согражданами. Ходульные, выхолощенные интервью с заклинаниями про несуществующие инвестиции - не тот материал, который может вызвать шквал вирусных перепостов. Люди любят эмоции, а кроме нравоучений, раздражения и занудства редко что можно почерпнуть на каналах, связанных с Хамитовым. Думаю, проблема в отсутствии самоиронии - без неё в соцсетях делать нечего. Для главы Башкирии даже рубеж схоластического ЖЖ остался непреодоленным. Республика так и не узнала ничего толком о настоящем Хамитове за семь лет неуклюжего и неискреннего заигрывания с публикой.