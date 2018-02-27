Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Рустэм Хамитов опустился в Национальном рейтинге губернаторов на один пункт
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a5%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2 %d0%ad%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc2

Рустэм Хамитов опустился в Национальном рейтинге губернаторов на один пункт

Сегодня, 13:31ПолитикаРазиф Абдуллин
Читайте
также
Романтика и отчаяние: Как вахтовики из Башкирии поднимают Север
Эксперт: жертвами «колдунов» уже стали 10% взрослого населения Уфы
В День защитника Отечества вспоминаем Героев России из Башкирии