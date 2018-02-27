Рустэм Хамитов опустился в Национальном рейтинге губернаторов на один пункт

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации в январе-феврале 2018 года.

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов занял в Национальном рейтинге 13-е место, опустившись на одну позицию в сравнении с декабрем 2017 года.

Эксперты объяснили причины того, что Рустэм Хамитов продолжает занимать устойчивые позиции в группе лидеров Национального рейтинга. В январе-феврале в регионе произошёл ряд заметных событий, поясняют авторы исследования. Главным из них явился рабочий визит Владимира Путина в Уфу. По доминирующему мнению, он усилил аппаратные позиции республиканских властей на федеральном уровне.

Также с плюсом в копилку Рустэма Хамитова зачли его указ об учреждении грантов для сохранения и развития государственных языков и языков народов республики, что позволило нивелировать последствия прошлогодних этнических митингов.

Другие позитивные моменты, которые назвали эксперты:

- профицит бюджета 2017 года на уровне 10-11 млрд руб,

- повышение агентством Moody’s Investors Service прогноза по рейтингу Башкирии со «Стабильного» на «Позитивный»,

- мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система», по итогам которого порядка 100 млрд рублей до марта 2018 будут выплачены «Башнефти», что позволяет и властям региона, владеющего 25%+1 пакета акций компании, претендовать на часть будущих выплат.

Отметили эксперты и работу республики с австрийскими и китайскими властями на сочинском инвестфоруме-2018, на котором она смогла достичь инвестиционного рубежа в 70 млрд рублей.

К минусам за этот период эксперты причислили снижение экспорта товаров из региона (в прошлом году этот показатель оказался худшим за пятилетие), всплывшую историю главы одного из районов, заставившего коммунальное предприятие бесплатно проложить дорогу к своему дому, возвращение матерью восьмерых детей медали «Материнская слава» в приёмную главы Башкирии. Вспомнили и проверку республиканского минздрава, которая показала, что почти в половине случаев питание больных не соответствует установленным нормам.