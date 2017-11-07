Рустэм Хамитов занял девятое место в рейтинге влияния губернаторов

По итогам октября глава Башкирии поднялся на одну строчку.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов занял девятое место в рейтинге влияния глав субъектов России, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Первые две строчки, как и месяц назад остались за мэром Москвы Сергеем Собяниным, и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, третье место за сити-менеджером Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

По мнению автора рейтинга, директора АПЭК Дмитрия Орлова, подняться с десятого на девятое место Рустэму Хамитову помогла «Башнефть».

- Сообщения о выплате 6,6 млрд рублей дивидендов от «Башнефти» в республиканский бюджет в ближайшем будущем и усилия по продвижению региона как одной из ключевых площадок страны по проведению международных мероприятий укрепляют позиции главы Башкирии Рустэма Хамитова, - говорится в рейтинге.

Политолог Аббас Галлямов считает, что октябрь выдался спокойным на политические события в регионе и именно это положительно отразилось на рейтинге Хамитова.