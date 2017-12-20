Рустэм Хамитов потерял две позиции в Национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал итоговое за 2017 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Если в 2016 году глава Башкирии Рустэм Хамитов находился на 10 позиции Национального рейтинга, то в этом году он опустился на две строчки ниже – на 12 место. На первое место в Национальном рейтинге эксперты проекта поставили главу Тюменской области Владимира Якушева, на второе – главу Белгородской области Евгения Савченко, на третье – главу Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина. Президент Татарстана Рустам Минниханов – на 8 месте.

Мнения экспертов

Авторы исследования сделали такой вывод о результатах рейтинга в отношении главы Башкирии:

«В конце рассматриваемого периода стабилизировал свои позиции в «Национальном рейтинге» Рустэм Хамитов (Республика Башкортостан). В 2017 году общественно-политическая повестка в Башкирии включала в себя продолжение дела, инициированного «Роснефтью» и республиканским правительством против АФК «Система», информационное и административное противостояние региональной власти и уфимской городской администрации, а также существенную активизацию представителей башкирского национального движения. Глава республики Рустэм Хамитов редко появлялся в федеральной политической повестке, но, по мнению экспертов, в целом сумел сохранить свои позиции в рейтинге глав субъектов. Это произошло несмотря на то, что в нелояльных ему региональных СМИ, глава Башкирии подвергался достаточно резкой критике, и регулярно запускались информационные слухи по поводу его скорой отставки. Так или иначе, некоторое проседание Рустэма Хамитова в таблицах «Национального рейтинга» весной и летом нынешнего года к осени практически выровнялось.

Вместе с тем, выстроенная Рустэмом Хамитовым конфигурация власти показала свою эффективность: республика вполне убедительно смотрится на фоне соседних регионов с точки зрения социально-экономического развития, а уровень взаимодействия с федеральным центром руководства Башкирии оказался достаточно высоким. В частности, наблюдается рост основных экономических показателей, существенно улучшилась инвестиционная привлекательность региона, а его долговая нагрузка (напомним, этому вопросу В. Путин уделил особое внимание в ходе пресс-конференции) остаётся одной из наиболее низких как в Приволжском федеральном округе, так и в России.

Особо отмечают эксперты, что на фоне политической турбулентности в соседнем Татарстане, руководство Башкирии показало себя надёжным проводником политики федерального центра.

Но при этом, региональной власти пришлось столкнуться с серьёзными трудностями на «фронте» внутриэлитной борьбы. Учитывая интерес федеральных лоббистов к ряду важных в экономическом смысле объектов в республике, можно утверждать, что в следующем году эти факторы сохранят своё определяющее влияние на общественно-политическую конфигурацию. Поэтому простой жизни у Рустэма Хамитова в 2018 году точно не ожидается».

В исследовании также приводятся мнения экспертов. Так, руководитель департамента политологии Финансового университета при правительстве России Сергей Белоконев отнес Башкирию к числу регионов, не имеющих «успешного опыта решения экономических задач».

- 2017-й год внёс значительные изменения в статус и значимость губернаторского корпуса и возможно задаёт новый вектор в работе центра с регионами, - размышляет Сергей Белоконев. - Очевидно это связано как с новыми подходами обновлённой Администрации Президента РФ, так и со сложностью задач развития (и выполнения майских указов), возложенных на региональный уровень. Стоит отметить, что происходит это на фоне продолжающегося социально-экономического кризиса, падения доходов и снижения покупательной способности населения, и снижения рентабельности российских предприятий в некоторых секторах экономики.

Эксперт поделил глав регионов на три группы: соратников Владимира Путина, новых назначенцев и третью группу, куда включил и Рустэма Хамитова.

- Третья группа глав регионов, довольно многочисленная, что и является серьёзным риском для, в том числе, и политической стабильности, - пояснил Сергей Белоконев. - Это главы регионов, работающие уже не первую пятилетку и, к большому сожалению, не имеющие опыта успешного решения экономических задач — повышения средней заработной платы, уровня и качества жизни, реализации новых инвестиционных проектов, создания эффективных экономических моделей, кластеров, новых производств и т.п. Эти губернаторы территорий со сложной социально-экономической ситуацией находятся в зоне риска, и в 2018-2019-м году могут покинуть свои посты. К большому сожалению это некоторые регионы Центральной России — Смоленская, Курская области, стратегически важные регионы с геополитической точки зрения — Мурманская область, Башкирия, Забайкальский край, республики Алтай, Калмыкия и Крым.

Политолог, доцент кафедры политологии, социологии и философии Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан Николай Евдокимов считает 2017 год достаточно успешным для Рустэма Хамитова.

- Хотя в 2017 году в Башкортостане не было масштабных избирательных кампаний, год, тем не менее, выдался непростым с точки зрения развития политических процессов для республиканской политической элиты, - поделился Николай Евдокимов. - Он вместил в себя как судебные решения по резонансному делу «Башнефти», так и усиление протестной активности различных социальных групп, обострение внутриэлитных противоречий.

- В социально-экономической сфере ключевым событием стало решение суда по «делу Башнефти», - считает эксперт. - То, что суд удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» можно расценивать как политическую победу не только И. Сечина, но и Р. Хамитова (правительство республики присоединилось к иску «Роснефти» к АФК «Система»). Это решение имело существенный позитивный имиджевый эффект для Р. Хамитова, как и получение дивидендов от «Башнефти» в большем объёме, чем это предполагалось в начале года. О серьёзных лоббистских возможностях главы республики свидетельствуют и решения о проведение в Башкирии Всемирной Фольклориады в 2019 году, Всемирного фестиваля мёда «Апимондия» и ряда других крупных международных мероприятий, запланированных на ближайшие годы. Таким образом, власть достаточно удачно позиционирует Уфу как крупный, по российским меркам, конгрессный центр.

- Вместе с тем, Рустэму Хамитову пришлось столкнуться с достаточно серьёзной фрондой со стороны региональной контрэлиты, - напоминает политолог. - В течение всего года в оппозиционных СМИ активно муссировались слухи о конфликте между главой региона и мэром Уфы Иреком Ялаловым, что первое время вносило серьёзный элемент дезорганизации в работу, прежде всего, городской администрации. Несмотря на то, что эти слухи оказались сильно преувеличенными, можно сказать, что республиканской и муниципальной власти удалось урегулировать имеющиеся спорные моменты. По согласованию с башкирским Белым домом уфимская мэрия произвела ряд кадровых перестановок в городской администрации, что в целом нивелировало внутриэлитное напряжение и стабилизировало ситуацию.

Кадровые перестановки затронули и республиканское правительство, однако, в Башкортостане выстроена такая политическая система, которая предполагает стабильность функционирования политических институтов и их слабую персонализированность (естественно, исключая фигуру главы региона, которая является ключевой). Поэтому, несмотря на то, что в отставку были отправлены достаточно крупные руководители (вице-премьер регионального правительства, заместитель руководителя администрации главы Башкортостана), это не повлияло на характер функционирования управленческой системы.

- В сфере публичной политики наибольшую угрозу представляли попытки политизации языкового вопроса. Летом и осенью наблюдался некоторый рост протестной активности, а требование ряда митингующих вернуть принудительное изучение башкирского языка в школах придало протесту ещё и этнополитический характер. Однако, Хамитову, несмотря на ряд информационных издержек, удалось показать, что он является проводником политики федерального центра и в этом вопросе ориентируется на поручения президента Путина, данные им летом на совещании в Йошкар-Оле (20 июля 2017). В то же время, глава Башкортостана инициировал ряд проектов направленных на поддержку изучения и развития башкирского языка в республике. В целом, можно говорить, что 2017 год получился для Хамитова непростым, но относительно успешным. Ему удалось сохранить и, в какой-то мере, укрепить собственные позиции как главы региона, - делает вывод Евдокимов.