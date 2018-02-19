Рустэм Хамитов: Мэрия Уфы должна бюджету республики около миллиарда рублей

Глава Башкирии заявил об этом на инвестфоруме в Сочи.

Мэрия Уфы в рамках программы сноса ветхого жилья должна вернуть в республиканский бюджет около 1 млрд руб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова главы региона Рустэма Хамитова на инвестфоруме в Сочи. Глава республики отметил, что федеральному бюджету мэрия уже вернула около 500 млн руб.

- Мэрия также должна республике более 600 миллионов рублей, а с учетом того, что есть ряд судебных решений, которые не признали дома аварийными и в соответствии с которыми мэрия должна вернуть в бюджет республики еще около 400 миллионов рублей. То есть мэрия должна вернуть республике около миллиарда рублей, - цитирует его слова новостное агентство.

Глава региона надеется, что возмещение будет проходить по взаимной договоренности, без обращений в суды или правоохранительные органы.

Напомним, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, причинившее тяжкие последствия для бюджета» (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что в рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе была утверждена адресная программа по развитию территорий на 2007-2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. С 2008 по 2015 годы должностными лицами администрации Уфы были заключены договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии городские чиновники с превышением их полномочий некоторые из домов включили в федеральную и региональную программы по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение средств из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

В прошлый четверг, 15 февраля, в правительстве Башкирии прошли обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении чиновников городской администрации, подозреваемых в злоупотреблении при сносе ветхого жилья в Уфе.

Мнения

Политолог Аббас Галлямов:

- Когда глава региона не может урегулировать финансовые вопросы с мэром столицы в кабинетной тиши, а вместо этого вынужден прибегать к услугам СМИ - это является самым очевидным подтверждением слабости его позиций. Особенно странно, что Хамитов делает все это накануне выборов, - в ситуации, когда Кремль ввёл прямой запрет на публичное выяснение отношений в элитах. Если Ялалов сейчас демонстративно промолчит, то по итогам этого раунда он выиграет в глазах администрации президента. Там ценят тех, кто исполняет поручения, и не любят тех, кто их нарушает.

Политолог Алексей Трегубов:

- Самое главное в этой истории: все федеральные средства по программе капремонта и расселения аварийного жилья по закону и сложившейся практике, которую укоренил Константин Цицин, поступают в регион по заявке за подписью и под ответственность высшего должностного лица субъекта РФ, то есть, в данном случае, Рустэма Закиевича Хамитова.

Этот странный пятничный комментарий Хамитова федеральному СМИ, данный на полях сочинского форума, но оставшийся в закрытой ленте уважаемого агентства, приоткрывает правду о том, что региональное руководство полно яростных планов «съесть» или хотя бы подставить мэра Уфы, используя для этого все возможности.

Очевидно, что эмоциональным фоном для «несистемных» высказываний главы Башкирии была неудачная попытка организации его администрацией «депутатского путча» против Ялалова, провалившаяся 14 февраля, а также нервирующие и парализующие следственные действия, выемки документов, которые проходят в органах власти.

Прежде в публичном пространстве озвучивалась версия, что Уфа сама закрылась под долгам перед Цициным, а теперь получается, что эти сотни миллионов «отступного» каким-то образом прошли через региональный бюджет и еще имеют банковский генезис с гигантскими процентами и прочими вытекающими последствиями. Что-то не сходится в тайнах башкирского двора, легенда рушится и это весьма настораживает, точно также как попытка губернатора Башкирии общаться с мэрией собственной столице через закрытые ленты СМИ при наличии современных технологий, таких как телефонная и документальная связь.

Надеюсь, что компетенций и верности присяге следователей, которые разбираются с "миллиардом Фонда ЖКХ", хватит, чтобы разобраться во всех этих "башкирских хитросплетениях" однозначно.

Отметим, что в мэрии Уфы пока заявление Рустэма Хамитова никак не прокомментировали.