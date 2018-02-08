В Башкирии разгорелся скандал из-за отказа выхаживать 500-граммовых детей

Прессу с заседания совета при главе РБ по вопросам научного обеспечения развития удалили.

Заведующий кафедрой психиатрии Башкирского государственного медицинского университета Владимир Юлдашев сегодня на заседании совета при главе РБ по вопросам научного обеспечения развития здравоохранения предложил не выхаживать 500-граммовых новорожденных, сообщает портал Proufu.ru.

- Мы вторгаемся в божественные дела. Мы, благодаря нашим технологиям, сейчас вынашиваем новорожденных весом 500-600 грамм, мы аплодируем коллегам. Но посмотрите на обратную сторону. Наши детские отделения заполнены детьми с аутизмом, отставанием в развитии. Огромные средства идут на этих детей, которые с трудом адаптируются, а многие становятся инвалидами. Что делают в западных странах? Они иногда отключают аппаратуру дыхания, так как понимают, на что обрекают семьи с детьми в 500 грамм, - цитирует его слова издание.

На этом месте, как передает Proufu.ru, выступление господина Юлдашева прервал глава региона Рустэм Хамитов.

Владимир Лябибович, давайте дальше без камер. Сейчас мы наговорим, тут наши средства массовой информации. На этом открытую часть заседания завершим, сложную, неоднозначную. А то сейчас выбросят в общества ваше выступление, и тогда мы получим неоднозначную реакцию

, - сказал глава региона. - В чем-то я, наверно, с вами соглашусь. Потом я вам приведу цифры.

Медиакорсеть связалась с Владимиром Юлдашевым. Мы попросили его рассказать, что было после того, как выключили камеры.

- Суть беседы была в другом. Я сказал, что на Западе иногда детей, рожденных весом 500-600 граммов, иногда отключают от аппарата жизнеобеспечения, у нас же этого не делают, у нас гуманное общество. В последующем, когда журналистов уже не было, мы говорили о том, что таким семьям с такими детьми нужно оказывать специальную помощь. Часто у таких детей в будущем есть и другие проблемы со здоровьем, поэтому помощь необходима, как детям, так и их родителям. Эту работу необходимо развивать, - сказал Владимир Юлдашев Медиакорсети.

Опрошенные «Медиакорсетью» детские врачи считают, что практику выхаживая детей весом более 500 гр. нужно продолжать. Эксперты отмечают, что не всегда глубоко недоношенные дети в дальнейшем имеют отклонении в развитии, здоровье и т.д.