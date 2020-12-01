Горсовет Уфы отложил заседание по конкурсу на должность мэра

Горсовет Уфы отложил заседание по конкурсу на должность мэра

Вчера, 19:14ПолитикаАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
На сегодня было запланировано заседание Горсовета Уфы с участием главы Башкирии Радия Хабирова. В ходе совещания должны были объявить конкурс на должность мэра Уфы. Однако заседание пришлось перенести.

Как сообщает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Горсовета, мероприятие перенесли на другую дату. День проведения совещания пока неизвестен. Собеседник издания пояснил, что заседание пришлось отменить по техническим причинам.

Напомним, вчера депутаты Горсовета утвердили нового и. о. главы администрации Уфа Рустема Газизова, который ранее занимал должность заместителя мэра и курировал вопросы кадров, спорта, молодежи и гражданского общества. Врио мэра Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. Сегодня стало известно, что у него подозрение на коронавирус.

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