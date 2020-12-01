Горсовет Уфы отложил заседание по конкурсу на должность мэра

Напомним, вчера депутаты Горсовета утвердили нового и. о. главы администрации Уфа Рустема Газизова, который ранее занимал должность заместителя мэра и курировал вопросы кадров, спорта, молодежи и гражданского общества. Врио мэра Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. Сегодня стало известно, что у него подозрение на коронавирус.