В Уфе сменился исполняющий обязанности мэра города

Радмил Муслимов ранее исполнявший обязанности уфимского градоначальника сложил с себя полномочия по состоянию здоровья.

На внеочередном заседании депутаты уфимского горсовета утвердили нового исполняющего обязанности главы администрации города Уфы Рустема Газизова. Ранее он был заместителем мэра Уфы и курировал вопросы кадров, спорта, молодежи и гражданского общества. Исполнявший обязанности мэра Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. Напомним, ранее Mkset писал, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на должность уфимского градоначальника. Тогда, источники в администрации главы Башкирии, утверждали, что кандидатура уже определена и прошла «все согласования в Москве». «Будущим градоначальником» назывался ишимбайский предприниматель Сергей Греков. Ожидается, что завтра депутаты на внеочередном заседании городского совета объявят о начале конкурса на замещение вакантной должности уфимского сити-менеджера.

