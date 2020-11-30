В Уфе сменился исполняющий обязанности мэра города

Напомним, ранее Mkset писал, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на должность уфимского градоначальника. Тогда, источники в администрации главы Башкирии, утверждали, что кандидатура уже определена и прошла «все согласования в Москве». «Будущим градоначальником» назывался ишимбайский предприниматель Сергей Греков.