В Уфе сменился исполняющий обязанности мэра города

В Уфе сменился исполняющий обязанности мэра города

Вчера, 23:20ПолитикаТимур АлмаевPhoto: allufa.ru
Радмил Муслимов ранее исполнявший обязанности уфимского градоначальника сложил с себя полномочия по состоянию здоровья.

На внеочередном заседании депутаты уфимского горсовета утвердили нового исполняющего обязанности главы администрации города Уфы Рустема Газизова. Ранее он был заместителем мэра Уфы и курировал вопросы кадров, спорта, молодежи и гражданского общества.

Исполнявший обязанности мэра Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья.

Напомним, ранее Mkset писал, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на должность уфимского градоначальника. Тогда, источники в администрации главы Башкирии, утверждали, что кандидатура уже определена и прошла «все согласования в Москве». «Будущим градоначальником» назывался ишимбайский предприниматель Сергей Греков.

Ожидается, что завтра депутаты на внеочередном заседании городского совета объявят о начале конкурса на замещение вакантной должности уфимского сити-менеджера.

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