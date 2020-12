У бывшего исполняющего обязанности мэра Уфы подозрение на коронавирус

Накануне вечером стало известно, что исполнявший обязанности мэра столицы Башкирии Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья.

В пресс-службе администрации города Mkset уточнили, что у Радмила Муслимова подозревают коронавирус. В связи с этим депутаты уфимского горсовета накануне вечером провели внеочередное заедание и определили, кто займет место исполняющего обязанности мэра Уфы. Им стал бывший заместитель мэра города Рустем Газизов, который также курировал вопросы молодежи, спорта и гражданского общества. Напомним, бывший руководители уфимской администрации Ульфат Мустафин скончался от коронавируса после 35 дней борьбы с болезнью.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter