У бывшего исполняющего обязанности мэра Уфы подозрение на коронавирус

У бывшего исполняющего обязанности мэра Уфы подозрение на коронавирус

Вчера, 12:06ПолитикаКарина МамаеваPhoto: izh.kp.ru
Накануне вечером стало известно, что исполнявший обязанности мэра столицы Башкирии Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья.

В пресс-службе администрации города Mkset уточнили, что у Радмила Муслимова подозревают коронавирус.

В связи с этим депутаты уфимского горсовета накануне вечером провели внеочередное заедание и определили, кто займет место исполняющего обязанности мэра Уфы. Им стал бывший заместитель мэра города Рустем Газизов, который также курировал вопросы молодежи, спорта и гражданского общества.

Напомним, бывший руководители уфимской администрации Ульфат Мустафин скончался от коронавируса после 35 дней борьбы с болезнью.

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