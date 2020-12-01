У бывшего исполняющего обязанности мэра Уфы подозрение на коронавирус

В связи с этим депутаты уфимского горсовета накануне вечером провели внеочередное заедание и определили, кто займет место исполняющего обязанности мэра Уфы. Им стал бывший заместитель мэра города Рустем Газизов, который также курировал вопросы молодежи, спорта и гражданского общества.