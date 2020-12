Мэрия Уфы стала собственником здания ДК «Моторстроитель»

Дворец культуры «Моторстроитель», расположенный в Калининском районе Уфы, сменил собственника. Ранее владельцем была компания «ДБА-инжиниринг», которая входит в состав ОДК-УМПО.

По информации, указанной в электронной базе данных «СПАРК-Интерфакс», дворец культуры был зарегистрирован как муниципальное бюджетное учреждение 27 ноября. В информации также указано, что здание можно использовать как клуб, дворец, дом культуры или дом народного творчества. ДК «Моторстроитель» был открыт в 1969 году. Восемь лет назад здание полностью технически переоснастили, благодаря чему там можно проводить концерты различных масштабов. Помимо этого в учреждении действуют творческие кружки на бесплатной и коммерческой основе.

