Мэрия Уфы стала собственником здания ДК «Моторстроитель»

Мэрия Уфы стала собственником здания ДК «Моторстроитель»

Вчера, 09:07ОбществоКарина МамаеваPhoto: umpo.ru
Дворец культуры «Моторстроитель», расположенный в Калининском районе Уфы, сменил собственника. Ранее владельцем была компания «ДБА-инжиниринг», которая входит в состав ОДК-УМПО.

По информации, указанной в электронной базе данных «СПАРК-Интерфакс», дворец культуры был зарегистрирован как муниципальное бюджетное учреждение 27 ноября. В информации также указано, что здание можно использовать как клуб, дворец, дом культуры или дом народного творчества.

ДК «Моторстроитель» был открыт в 1969 году. Восемь лет назад здание полностью технически переоснастили, благодаря чему там можно проводить концерты различных масштабов. Помимо этого в учреждении действуют творческие кружки на бесплатной и коммерческой основе.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы