Мэрия Уфы стала собственником здания ДК «Моторстроитель»

ДК «Моторстроитель» был открыт в 1969 году. Восемь лет назад здание полностью технически переоснастили, благодаря чему там можно проводить концерты различных масштабов. Помимо этого в учреждении действуют творческие кружки на бесплатной и коммерческой основе.