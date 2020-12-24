Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Вчера, 19:54Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки в республике выявлено 163 новых случаев заболевания Covid-19. Минздрав Башкирии сообщил подробности о ковид-пациентах.

В Белебеевском районе зафиксировано максимальное количество заболевших за сутки среди муниципалитетов республики. Там сразу 30 человек заболели коронавирусом. 20 заболевших зарегистрировано в Уфе. Следом идёт Кумертау, где подтверждено 12 случаев. Татышлинский район, Нефтекамск и Салават сообщили о 10 ковид-пациентах.

В Янаульском районе восемь человек заболели Covid-19, в Куюргазинском районе — семь. По шесть случаев зафиксировано в Альшеевском и Дуванском районах, а также в городе Октябрьский. Мелеузовский и Туймазинский районы предоставили сведения о пяти заболевших, Миякинский район и Стерлитамак — о четырех. В Дюртюлинском районе подтверждено только три случая. По два ковид-пациента проживают Бакалинском, Белокатайском, Бирском и Салаватском районах.

В Балтачевском, белорецском, Бижбулякском, Гафурийском, Зианчуринском, Илишевском, Мишкинском, Федоровском районах, а также в Сибае выявлено по одному зараженных.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших с начала пандемии составило 17 904. Лечение в стационарах проходят 875 человек, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии и 13 — подключены к аппарату ИВЛ.

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