Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

В Янаульском районе восемь человек заболели Covid-19, в Куюргазинском районе — семь. По шесть случаев зафиксировано в Альшеевском и Дуванском районах, а также в городе Октябрьский. Мелеузовский и Туймазинский районы предоставили сведения о пяти заболевших, Миякинский район и Стерлитамак — о четырех. В Дюртюлинском районе подтверждено только три случая. По два ковид-пациента проживают Бакалинском, Белокатайском, Бирском и Салаватском районах.