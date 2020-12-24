Министр здравоохранения Башкирии сообщил о новых ограничениях в пандемию

Министр здравоохранения Башкирии сообщил о новых ограничениях в пандемию

Вчера, 15:35Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня на брифинге Минздрава Башкирии подвели итоги деятельности здравоохранения в республике в 2020 году. Глава ведомства Максим Забелин рассказал о мероприятиях по борьбе с Covid-19, а также о возможных ограничениях.

Забелин высказал предположение об окончании пандемии к началу второго полугодия 2021 года благодаря мероприятиям, которые проводятся на территории Башкирии и России.

Глава Минздрава также не исключил новые ограничения, которые будут зависеть от эпидемиологической обстановки в Башкирии, особенно после праздничных каникул.

Говорить о том, будут ли новые меры, я не исключаю в случае ухудшения ситуации, сказал Максим Забелин.

В новогодние каникулы он рекомендовал воздержаться от контактов с людьми старше 65 лет, а в случае общения использовать все меры безопасности.

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