Министр здравоохранения Башкирии сообщил о новых ограничениях в пандемию

Забелин высказал предположение об окончании пандемии к началу второго полугодия 2021 года благодаря мероприятиям, которые проводятся на территории Башкирии и России.
Глава Минздрава также не исключил новые ограничения, которые будут зависеть от эпидемиологической обстановки в Башкирии, особенно после праздничных каникул.
Говорить о том, будут ли новые меры, я не исключаю в случае ухудшения ситуации, сказал Максим Забелин.
В новогодние каникулы он рекомендовал воздержаться от контактов с людьми старше 65 лет, а в случае общения использовать все меры безопасности.