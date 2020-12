Министр здравоохранения Башкирии сообщил о новых ограничениях в пандемию

Сегодня на брифинге Минздрава Башкирии подвели итоги деятельности здравоохранения в республике в 2020 году. Глава ведомства Максим Забелин рассказал о мероприятиях по борьбе с Covid-19, а также о возможных ограничениях.

Забелин высказал предположение об окончании пандемии к началу второго полугодия 2021 года благодаря мероприятиям, которые проводятся на территории Башкирии и России. Глава Минздрава также не исключил новые ограничения, которые будут зависеть от эпидемиологической обстановки в Башкирии, особенно после праздничных каникул. Говорить о том, будут ли новые меры, я не исключаю в случае ухудшения ситуации, сказал Максим Забелин. В новогодние каникулы он рекомендовал воздержаться от контактов с людьми старше 65 лет, а в случае общения использовать все меры безопасности.

