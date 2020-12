В Башкирии по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом за прошедший день 163 человека заболели опасной болезнью. Всего с момента начала пандемии коронавирусом заразились 17 904 человека.

Всего от коронавирсной инфекции вылечились 14 060 человек. Среди них 132 пациента выздоровели за минувшие сутки. Также зафиксирована одна смерть от коронавируса. За все время жертвами опасного заболевания стали 129 человек. Напомним, ранее мэр города Нефтекамск признался, что заболел коронавирусом и ушел на больничный. По словам чиновника, он чувствует себя хорошо.

