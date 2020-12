Минздрав назвал самые распространенные причины смертности в Башкирии

На сегодняшнем брифинге Минздрава глава ведомства Максим Забелин привёл статистику по смертности в Башкирии. В целом в России наблюдается прирост летальных случаев по всем классам заболеваний.

Основными причинами смертности в ковидый и доковидный период остаются болезни кровообращения (около 40%), а также болезни, связанные с новообразованиями (до15%). В этом году наблюдается рост летальных исходов из-за заболеваний органов дыхания (до 8%). По словам Максима Забелина, в Башкирии наблюдается и положительная динамика. Например, в республике снизился показатель по детской смертности, суициду и гибели от туберкулёза. Напомним, ранее Росстат предоставил данные по летальным случаям в Башкирии за октябрь. Общее число умерших в этом месяце составило 6045 человек. Для сравнения, в октябре 2019 года скончалось 4444 жителя. Таким образом, показатель вырос на 36%.

