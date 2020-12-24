Минздрав назвал самые распространенные причины смертности в Башкирии

Минздрав назвал самые распространенные причины смертности в Башкирии

Вчера, 15:48ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем брифинге Минздрава глава ведомства Максим Забелин привёл статистику по смертности в Башкирии. В целом в России наблюдается прирост летальных случаев по всем классам заболеваний.

Основными причинами смертности в ковидый и доковидный период остаются болезни кровообращения (около 40%), а также болезни, связанные с новообразованиями (до15%). В этом году наблюдается рост летальных исходов из-за заболеваний органов дыхания (до 8%).

По словам Максима Забелина, в Башкирии наблюдается и положительная динамика. Например, в республике снизился показатель по детской смертности, суициду и гибели от туберкулёза.

Напомним, ранее Росстат предоставил данные по летальным случаям в Башкирии за октябрь. Общее число умерших в этом месяце составило 6045 человек. Для сравнения, в октябре 2019 года скончалось 4444 жителя. Таким образом, показатель вырос на 36%.

Related news:
Башкириясмерть
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы