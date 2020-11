В Башкирии за минувшие сутки скончался ещё один человек, сообщает республиканский Минздрав.

Всего с начала пандемии умерло 69 человек. За сутки коронавирус зарегистрирован ещё у 121 пациента. Общее число заболевших в республике составляет 12 565 человек. Всего от коронавируса вылечились 11 154 человека. Напомним, вчера Минздрав сообщил о погибшем от коронавируса. Новой жертвой вируса стала 67-летняя женщина, которая имела несколько сопутствующих заболеваний: тромбоз мезентериальных сосудов и сахарный диабет второго типа.

