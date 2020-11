По данным регионального Минздрава за минувшие сутки еще один человек скончался от коронавируса. Всего с начала пандемии опасная болезнь унесла жизни 68 человек.

Известно, что последней жертвой коронавируса стала жительница Альшеевского района. 67-летняя женщина имела несколько сопутствующих заболеваний, таких как тромбоз мезентериальных сосудов и сахарный диабет второго типа. Напомним, накануне также скончался еще один житель Альшеевского района. 94-летний мужчина, помимо коронавируса, страдал гипертонической болезнью с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности, а также ожирением первой степени.

