Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал в своих соцсетях о подтвержденном коронавирусе. Он опубликовал фотографию с неунывающей подписью «Теперь я король».

— Беспокоят только головные боли. Температуры нет. Запахи и вкусы частично чувствую. Пью до трех литров воды, принимаю витамины и противовирусные препараты, сообщил он подписчикам. Напомним, Рустам Набиев потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске. Он уверяет, что судьба подарила ему второй шанс на жизнь и поэтому он старается не упускать возможностей. Так, несколько недель назад он на руках покорил гору Эльбрус, где понял, что хочет завести с супругой еще одного ребенка.

