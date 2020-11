Заместитель руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина сообщила новые данные о заболевших коронавирусом в республике. Статистику она озвучила на еженедельном совещании в администрации Уфы.

За минувшие сутки новый вирус подтвердился у 121 человека. Всего с начала пандемии выявлено 12 565 случаев заражения. В Уфе на сегодняшний день зафиксировано 4 824 случаев. Пермина добавила, что растёт и число заболевших внебольничной пневмонией. Напомним, вчера стало известно о 68-й жертве коронавируса. Скончалась 67-летняя жительница Альшеевского района. Помимо коронавируса у женщины диагностировали такие заболевания как тромбоз мезентериальных сосудов и сахарный диабет второго типа.

