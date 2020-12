На сегодняшний день зарегистрировано сразу два летальных исхода от Covid-19. Министерство здравоохранения Башкирии рассказало подробности о жертвах нового вируса.

За минувшие сутки скончалась 69-летняя жительница города Октябрьский. Помимо коронавируса у неё выявили гипертоническую болезнь третьей стадии, а также хронический бронхит. Ещё одной жертвой коронавируса стал мужчина 1965 года рождения из Гафурийского района. Данных по сопутствующим заболеваниям Минздрав РБ пока не предоставил. Напомним, сегодня стало известно о 149 новых случаях заболевания коронавирусом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter