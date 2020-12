Андрей Назаров: в Башкирии на борьбу с коронавирусом потратили порядка 20 млрд рублей

Сегодня, 11 декабря, в рамках «Международной недели бизнеса» состоялась пресс-конференция с представителями правительства республики. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров озвучил примерную цифру, которую в этом году потратили на борьбу с коронавирусом.

— В этом году расходы на здравоохранение в бюджете республики вышли на первое место. Мы понимаем, насколько дорого нам даются жизнь и здоровье людей и вообще обеспечение здравоохранения. С учетом всех затрат в процессе работы, наверное, в этом году растратили почти 20 миллиардов дополнительных средств, заявил Назаров. По словам премьер-министра, треть этой суммы была выделена из федерального бюджета, остальная часть – из регионального. Помимо стабильных трат на поддержку сферы здравоохранения, деньги были потрачены на строительство новых инфекционных госпиталей и дополнительные выплаты медикам. — Нас хорошо федеральный центр поддерживал. Несмотря на то, что существенная просадка случилась по собственным доходам, в связи с тем, что число главных налогоплательщиков существенно уменьшилось и налог на прибыль мы практически не получили. При этом мы свой бюджет выполним даже с чуть большими цифрами, чем мы планировали. За счет того, что федеральных средств пришло существенно больше, чем в предыдущие годы, отметил Андрей Назаров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter