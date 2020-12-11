Андрей Назаров: в Башкирии на борьбу с коронавирусом потратили порядка 20 млрд рублей

— Нас хорошо федеральный центр поддерживал. Несмотря на то, что существенная просадка случилась по собственным доходам, в связи с тем, что число главных налогоплательщиков существенно уменьшилось и налог на прибыль мы практически не получили. При этом мы свой бюджет выполним даже с чуть большими цифрами, чем мы планировали. За счет того, что федеральных средств пришло существенно больше, чем в предыдущие годы, отметил Андрей Назаров.