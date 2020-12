Минздрав Башкирии рассказал подробности о 95-й жертве коронавируса

Стало известно, кто за минувшие сутки скончался от коронавируса.

Смертельный случай зарегистрирован в Уфе. От коронавируса скончался 53-летний мужчина. Помимо Covid-19 врачи диагностировали у него бронхиальную астму, гипертоническую болезнь, а также хроническую ишемию мозга. Отметим, что за сутки выросло число заболевших. Ещё у 150 человек подтвердился коронавирус. С начала пандемии это самое большое количество пациентов за сутки. Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров дал интервью корреспонденту телеканала «Россия 24», где рассказал о ситуации с коронавирусом в России. Эпидобстановку он оценил как стабильную и непростую.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter