В Башкирии при пожаре погиб 54-летний мужчина

Сигнал пожаре поступил в 00:47. Когда на место прибыли пожарные, горел бревенчатый дом. Пожар удалось локализовать в 01:07, а ликвидировать открытое горение — в 01:24. По данным пресс-службы МЧС, огонь повредил дом на площади 48 квадратных метров. К сожалению, в ходе разбора конструкций сотрудники обнаружили тело 54-летнего мужчины.