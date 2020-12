В Башкирии при пожаре погиб 54-летний мужчина

Сегодня ночью в одном из домов села Аксаитово Татышлинского района Башкирии произошел пожар. В доме было обнаружено тело мужчины.

Сигнал пожаре поступил в 00:47. Когда на место прибыли пожарные, горел бревенчатый дом. Пожар удалось локализовать в 01:07, а ликвидировать открытое горение — в 01:24. По данным пресс-службы МЧС, огонь повредил дом на площади 48 квадратных метров. К сожалению, в ходе разбора конструкций сотрудники обнаружили тело 54-летнего мужчины. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Напомним, 15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района в доме престарелых произошел крупный пожар, который унес жизни 11 постояльцев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter