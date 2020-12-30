В Башкирии при пожаре погиб 54-летний мужчина

В Башкирии при пожаре погиб 54-летний мужчина

Вчера, 11:18ПроисшествияАнна КононоваPhoto: МЧС по РБ
Сегодня ночью в одном из домов села Аксаитово Татышлинского района Башкирии произошел пожар. В доме было обнаружено тело мужчины.

Сигнал пожаре поступил в 00:47. Когда на место прибыли пожарные, горел бревенчатый дом. Пожар удалось локализовать в 01:07, а ликвидировать открытое горение — в 01:24. По данным пресс-службы МЧС, огонь повредил дом на площади 48 квадратных метров. К сожалению, в ходе разбора конструкций сотрудники обнаружили тело 54-летнего мужчины.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района в доме престарелых произошел крупный пожар, который унес жизни 11 постояльцев.

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