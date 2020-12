Сегодня днем, 26 декабря, в Федоровском районе Башкирии произошла страшная трагедия. В пожаре погибли три человека, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Известно, что дом сгорел на улице Ленина в деревне Акбулатово. В ходе тушения спасатели обнаружили несколько мертвых тел. Ими оказались двое мужчин 59 и 61 лет и их мать – 89-летняя женщина. Проливка и разбор конструкций продолжаются. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Причины устанавливаются.

