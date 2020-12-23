В Уфе ребенок едва не устроил смертельный пожар

Маленький мальчик по имени Влад находился дома вместе со взрослыми, которые находились на втором этаже. Ребенок случайно поджег диван. Благодаря пожарному извещателю на звук прибежали взрослые и трагедии удалось избежать.
Еще один несчастный случай едва не произошел с 92-летним ветераном. Он бросил окурок в урну, после чего мусор загорелся. На звук извещателя отреагировали соседи и вызвали спасателей.
По статистике МЧС пожарные извещатели спасли жизни уже более 500 человек, из них более 200 – дети.