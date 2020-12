После пожара с 11 погибшими уволился прокурор Абзелиловского района Башкирии

После пожара в частном доме престарелых в деревне Ишбулдино, в котором погибли 11 человек, уволился прокурор Абзелиловского района Башкирии Булат Асылгужин.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили Mkset, что увольнение связано с этой трагедией, произошедшей 15 декабря. Булат Асылгужин уроженец деревни Усть-Белишево Аургазинского района Башкирии. В 2011 году окончил БашГУ. С 2011 по 2013 годы был помощником прокурора Чишминского района, а затем заместителем прокурора Абзелиловского района. В 2016 году он возглавил ведомство района. Напомним, пожар в частном пансионате унёс жизни 11 человек, пятерым удалось спастись. Директор учреждения была задержана в день трагедии, а после её заключили под стражу до 15 февраля.

