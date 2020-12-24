После пожара с 11 погибшими уволился прокурор Абзелиловского района Башкирии

Булат Асылгужин уроженец деревни Усть-Белишево Аургазинского района Башкирии. В 2011 году окончил БашГУ. С 2011 по 2013 годы был помощником прокурора Чишминского района, а затем заместителем прокурора Абзелиловского района. В 2016 году он возглавил ведомство района.