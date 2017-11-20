Один из главных свидетелей по делу бывшего вице-мэра Уфы не явился в суд

Следующее заседание по делу Александра Филиппова пройдет в декабре.

Уфимский районный суд, сегодня, 20 ноября продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Напомним, что следствие считает, что господин Филиппов в 2011 году не заплатил 3,7 млн руб подоходного налога, который должен был выплатить за продажу компании «Автореал» предпринимателю Андрею Смышляеву.

Сегодня продолжился допрос свидетелей обвинения. В суд явился только один свидетель – генеральный директор ЗАО «Таганка» Сергей Горохов. Он рассказал, что в 2011 году к нему обратился его знакомый Андрей Смышляев и рассказал, что хочет купить земельный участок (у компании «Автореал – прим. ред.) и построить там торговый центр. Площади торгового центра Смышляев был готов предоставить в аренду Горохову.

- Поскольку какие-то отношения у нас уже существовали и место было достаточно интересным, я ответил согласием, но при этом мне хотелось убедиться, что все это реально, что все это произойдет на самом деле, - рассказал Сергей Горохов.

Директор «Таганки» отметил, что фамилия Филиппова фигурировала, когда готовились документы для сделки. Филиппов был директором «Автореала».

- По словам Смышляева, Филиппов мог гарантировать некую «юридическую чистоту» сделки, потвердить, что данная сделка пройдет в рамках закона, что никаких последствий не возникнет, - сказал Сергей Горохов.

Также директор «Таганки» рассказал о том, что «по словам Смышляева» переговоры о сделке велись с Филипповым.

- Смышляев говорил о том, что он вел переговоры с Филипповым. О том, что он вел переговоры с Ивушкиным или каким-то третьим лицом, он не говорил, - отметил Горохов.

Информацией о том, как была найдена компания «Автореал» и т.д., господин Горохов не обладает.

По словам директора «Таганки», сама сделка по покупке земельного участка была совершена, однако торговый центр так и не построили.

Другие свидетели обвинения, в том числе один из главных – Андрей Смышляев и Исмагилов сегодня в суд не явились. На прошлом заседании защита Филиппова объявила о том, что он находится в розыске и ходатайствовала о том, чтобы суд сделал запрос в Следственный комитет и МВД о его статусе.

Прокурор ходатайствовал о том, чтобы продолжить рассмотрение дела без них: зачитать их показания, которые были даны во время следствия.

Защита подсудимого выступила против оглашения показания Смышляева.

- Хотелось бы послушать показания Смышляева, - сказала адвокат Зульфия Акбашева. – Что касается показаний Исмагилова, я полагаю, что их можно огласить. Также полагаю, что можно огласить показания Шарыгиной Ирины, Шабанова Евгения, Натальи Спировой.

Суд согласился с этими доводами, прокурор зачитал показания этих свидетелей.