Уфимец получил 5 лет тюрьмы за интернет-наркоторговлю

25-летний уфимец в октябре прошлого года закупился через интернет крупной партией наркотиков и разных психотропных средств. Не для себя: хотел наладить бизнес по продаже. Парень уже закупил и сопутствующее оборудование – электронные весы, специальные пакетики для фасовки. Но стать местным Эскобаром у него не получилось: помешали оперативники Управления ФСБ по Башкирии.