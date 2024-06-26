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Торговля наркотиками

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2024
Где больше всего наркоманов в Башкирии рассказали в Роспотребнадзоре
26 июня, 05:05
Житель Уфы купил садовый участок, чтобы устроить там нарколабораторию
22 мая, 12:46
Уфимец арендовал квартиру, чтобы устроить в ней наркопритон
7 мая, 11:52
2023
Семейное дело: в Калтасинском районе задержаны братья за выращивание наркотиков
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
20 ноября 2023, 13:05
Школьницу поймали в Уфе с 54 свертками наркотиков
При себе у нее было обнаружено 54 свертка, сообщает пресс-служба МВД.
4 сентября 2023, 04:49
2020
Стало известно, чем чаще всего травятся до смерти в Башкирии
29 июня 2020, 05:58
2019
В Башкирии ежемесячно через Даркнет покупают наркотики на 33,6 миллиона рублей
2 октября 2019, 08:24
Минспорта Башкирии заинтересовалось наркотиками
На эту тему ведомство заказало социологическое исследование.
12 сентября 2019, 04:41
В Уфе мать с сыном задержали за наркоторговлю
Всего полицейские изъяли более 700 граммов наркотиков.
8 марта 2019, 03:00
В Уфе обвинили 11 участников наркогруппировки
При задержании у фигурантов уголовного дела изъяли 15 килограммов наркотиков и соответствующие приспособления для их продажи.
18 февраля 2019, 12:48
В Башкирии осудят бывшего полицейского за взяточничество и наркоторговлю
Полицейский решил сам организовать наркобизнес на подконтрольной ему территории.
15 января 2019, 09:58
В Башкирии задержали пятерых жителей Нефтекамска за сбыт марихуаны
Среди них – две женщины.
14 января 2019, 12:54
2018
Уфимец получил 5 лет тюрьмы за интернет-наркоторговлю
Приговор вступил в законную силу.
22 октября 2018, 07:31

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