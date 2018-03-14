У подозреваемых в нападении на ночной клуб в Салавате изъяли наркотики

Как мы писали ранее, сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками Отдела МВД России по г. Салавату задержали в Ишимбае пятерых подозреваемых в организации преступления.

Сегодня стало известно, что кроме бит и травматического оружия, у подозреваемых изъяли кастеты, шапки с прорезями для глаз. У одного из них обнаружили наркотические средства. По факту хранения наркотиков возбуждают еще одно уголовное дело.

Задержанные уже признали свою вину. Один из парней помещен под арест, второй – под домашним арестом. Еще трое находятся под подпиской о невыезде.