Следком Башкирии подтвердил задержание хозяйки сгоревшего пансионата

Следственное управление СКР по Башкирии подтвердило задержание 43-летнего руководителя Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)», где сегодня ночью сгорели 11 человек. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. По завершении будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи проводят обыски по месту жительства, а в органах местного самоуправления и контролирующих органах изымается документация. Следком также возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В ведомстве также рассказали подробности о погибших. В пансионате сгорели четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. Они были жителями Абзелиловского и Белорецкого района, а также двое — из Челябинской области. Напомним, частный пансионат находился в деревне Ишбулдино Абзелиловского района. При пожаре были обнаружены тела 11 человек. Позже в социальных сетях был опубликован список погибших. Местные жители рассказали журналистам, что у этих 11 постояльцев не было шанса выжить. Радий Хабиров поручил организовать похороны, оказать материальную поддержку семьям погибших и помощь выжившим. Среди уцелевших оказались три мужчины, сотрудница и 15-летняя дочь руководителя пансионата. Последняя получила обморожение и была доставлена в больницу.

