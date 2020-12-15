Следком Башкирии подтвердил задержание хозяйки сгоревшего пансионата

Напомним, частный пансионат находился в деревне Ишбулдино Абзелиловского района. При пожаре были обнаружены тела 11 человек. Позже в социальных сетях был опубликован список погибших. Местные жители рассказали журналистам, что у этих 11 постояльцев не было шанса выжить. Радий Хабиров поручил организовать похороны, оказать материальную поддержку семьям погибших и помощь выжившим. Среди уцелевших оказались три мужчины, сотрудница и 15-летняя дочь руководителя пансионата. Последняя получила обморожение и была доставлена в больницу.