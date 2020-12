Стало известно состояние выживших при пожаре в частном пансионате в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров провел оперативный штаб в Абзелиловском районе, где сегодня ночью в деревне Ишбулдино в пожаре погибли 11 человек. Пожар произошел в частном доме престарелых.

Радий Хабиров обсудил с представителями оперативных служб и руководством муниципалитета возможные причины, которые могли привести к пожару, а также действия спасателей. Как заявил на встрече глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков, в настоящее время трое постояльцев находятся в больнице, ещё двое выживших в пункте временного размещения. Отметим, что МЧС и Следком по РБ сообщает о четырех спасшихся — трех мужчинах и женщине (сотруднице). Также напомним, в Абзелиловском районе объявлен режим ЧС. Очевидцы происшествия сообщили, что шансов на спасение у постояльцев не было.

