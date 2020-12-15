Стало известно состояние выживших при пожаре в частном пансионате в Башкирии

Радий Хабиров обсудил с представителями оперативных служб и руководством муниципалитета возможные причины, которые могли привести к пожару, а также действия спасателей. Как заявил на встрече глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков, в настоящее время трое постояльцев находятся в больнице, ещё двое выживших в пункте временного размещения.